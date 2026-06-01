Alianza Lima continúa reestructurando su plantel tras conquistar el tricampeonato nacional. Esta vez, el club blanquiazul confirmó la salida de Maricarmen Guerrero, una de las jugadoras que formó parte del exitoso proceso que llevó al equipo a dominar el vóley peruano en las últimas temporadas.
Alianza Lima continúa reestructurando su plantel tras conquistar el tricampeonato nacional. Esta vez, el club blanquiazul confirmó la salida de Maricarmen Guerrero, una de las jugadoras que formó parte del exitoso proceso que llevó al equipo a dominar el vóley peruano en las últimas temporadas.
A través de sus redes oficiales, el cuadro de La Victoria anunció el final de la etapa de la central peruana con un mensaje cargado de agradecimiento y reconocimiento por su aporte deportivo.
“Tres títulos juntos y una historia que quedará para siempre en la memoria blanquiazul. Gracias por ser protagonista de este camino, por tu compromiso dentro y fuera de la cancha, y por ayudar a construir triunfos que recordaremos por siempre”, expresó la institución.
Posteriormente, el club reafirmó el cariño hacia la jugadora y le deseó éxito en su próximo desafío. “Hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, pero el agradecimiento permanece. Te deseamos muchos éxitos en todo lo que venga. ¡Gracias por todo, Maricarmen!”, agregó Alianza Lima.
Maricarmen Guerrero se despide del equipo habiendo formado parte de una de las etapas más exitosas del vóley blanquiazul reciente. La central integró el plantel que logró conquistar tres títulos consecutivo.