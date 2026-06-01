Alianza Lima continúa reestructurando su plantel tras conquistar el tricampeonato nacional. Esta vez, el club blanquiazul confirmó la salida de Maricarmen Guerrero, una de las jugadoras que formó parte del exitoso proceso que llevó al equipo a dominar el vóley peruano en las últimas temporadas.

A través de sus redes oficiales, el cuadro de La Victoria anunció el final de la etapa de la central peruana con un mensaje cargado de agradecimiento y reconocimiento por su aporte deportivo.

Maricarmen Guerrero y Alianza Lima separan caminos tras una etapa llena de títulos. Foto: Alianza Lima

“Tres títulos juntos y una historia que quedará para siempre en la memoria blanquiazul. Gracias por ser protagonista de este camino, por tu compromiso dentro y fuera de la cancha, y por ayudar a construir triunfos que recordaremos por siempre”, expresó la institución.

Posteriormente, el club reafirmó el cariño hacia la jugadora y le deseó éxito en su próximo desafío. “Hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, pero el agradecimiento permanece. Te deseamos muchos éxitos en todo lo que venga. ¡Gracias por todo, Maricarmen!”, agregó Alianza Lima.

Una tricampeona que deja huella en el club

Maricarmen Guerrero se despide del equipo habiendo formado parte de una de las etapas más exitosas del vóley blanquiazul reciente. La central integró el plantel que logró conquistar tres títulos consecutivo.

La salida de Guerrero se suma a una extensa lista de desvinculaciones anunciadas por el club después de conseguir el tricampeonato.

Tres títulos juntos y una historia que quedará para siempre en la memoria blanquiazul. 💙📜



Gracias por ser protagonista de este camino, por tu compromiso dentro y fuera de la cancha, y por ayudar a construir triunfos que recordaremos por siempre. 🏆



Hoy nuestros caminos toman… pic.twitter.com/aiB1hQnQkU — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) June 1, 2026

Uno de los primeros nombres en dejar la institución fue Facundo Morando, entrenador que logró dos campeonatos con el equipo. Luego comenzaron las despedidas dentro del plantel.

Maeva Orlé fue una de las primeras jugadoras en anunciar su salida. Posteriormente también dejaron el equipo Elina Rodríguez, Doris González y Meegan Hart.

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