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Se despide una tricampeona: Maricarmen Guerrero deja Alianza Lima tras varios títulos. Foto: Alianza Lima
Se despide una tricampeona: Maricarmen Guerrero deja Alianza Lima tras varios títulos. Foto: Alianza Lima
Por Redacción EC

Alianza Lima continúa reestructurando su plantel tras conquistar el tricampeonato nacional. Esta vez, el club blanquiazul confirmó la salida de Maricarmen Guerrero, una de las jugadoras que formó parte del exitoso proceso que llevó al equipo a dominar el vóley peruano en las últimas temporadas.

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