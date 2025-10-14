Las blanquiazules serán las anfitrionas de un cuadrangular el próximo 25 y 26 de octubre en el Coliseo Dibós.
Redacción EC
Redacción EC

presentará en sociedad a su plantel de cara a la temporada 2025-2026, con importantes incorporaciones que buscarán el tricampeonato nacional de la Liga Nacional de vóley y una destacada participación en el Mundial de Clubes.

Las blanquiazules serán las anfitrionas de un cuadrangular que tendrá como participantes a Regatas Lima, Fluminense de Brasil y River Plate de Argentina.

Fernanda Huapaya

Los días de competencia serán el sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Dibós.

Para los interesados, las entradas estarán disponibles desde este miércoles 15 desde la 1:00 p.m. con exclusividad en este horarios para los abonados a ‘Íntimos’.

La ticketera Joinnus será la encargada de la venta y distribución de los boletos y aún no se tiene la información del precio de los mismos.

