Alianza Lima presentará en sociedad a su plantel de cara a la temporada 2025-2026, con importantes incorporaciones que buscarán el tricampeonato nacional de la Liga Nacional de vóley y una destacada participación en el Mundial de Clubes.
Las blanquiazules serán las anfitrionas de un cuadrangular que tendrá como participantes a Regatas Lima, Fluminense de Brasil y River Plate de Argentina.
Los días de competencia serán el sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Dibós.
Para los interesados, las entradas estarán disponibles desde este miércoles 15 desde la 1:00 p.m. con exclusividad en este horarios para los abonados a ‘Íntimos’.
La ticketera Joinnus será la encargada de la venta y distribución de los boletos y aún no se tiene la información del precio de los mismos.
