Alianza Lima presentará en sociedad a su plantel de cara a la temporada 2025-2026, con importantes incorporaciones que buscarán el tricampeonato nacional de la Liga Nacional de vóley y una destacada participación en el Mundial de Clubes.

Las blanquiazules serán las anfitrionas de un cuadrangular que tendrá como participantes a Regatas Lima, Fluminense de Brasil y River Plate de Argentina.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Los días de competencia serán el sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Dibós.

Para los interesados, las entradas estarán disponibles desde este miércoles 15 desde la 1:00 p.m. con exclusividad en este horarios para los abonados a ‘Íntimos’.

La ticketera Joinnus será la encargada de la venta y distribución de los boletos y aún no se tiene la información del precio de los mismos.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.