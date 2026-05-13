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Facundo Morando se despidió de Alianza Lima: “Me lo llevo en el corazón”. Foto: @AlianzaLimaVB
Facundo Morando se despidió de Alianza Lima: “Me lo llevo en el corazón”. Foto: @AlianzaLimaVB
Por Redacción EC

Alianza Lima confirmó oficialmente la salida de Facundo Morando como entrenador del primer equipo de vóley femenino. El club blanquiazul compartió un emotivo video de despedida en sus redes sociales, destacando el legado que dejó el técnico argentino tras conquistar un histórico tricampeonato nacional.

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