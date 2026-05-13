Alianza Lima confirmó oficialmente la salida de Facundo Morando como entrenador del primer equipo de vóley femenino. El club blanquiazul compartió un emotivo video de despedida en sus redes sociales, destacando el legado que dejó el técnico argentino tras conquistar un histórico tricampeonato nacional.

“Hay personas que llegan al club y dejan una huella imborrable”, publicó la institución en el inicio de su mensaje dedicado al estratega.

Durante su etapa al mando del equipo, Facundo Morando logró convertir a Alianza Lima en uno de los equipos más dominantes del vóley peruano, alcanzando un histórico tricampeonato que lo colocó entre los entrenadores más importantes en la historia reciente del club.

En el video difundido por Alianza Lima, el entrenador expresó el profundo cariño que desarrolló por la institución y por la hinchada blanquiazul.

“Todo lo que hicimos fue en pos del escudo y que hubiese sido el que hubiese sido, estas chicas y staff siempre buscaron representarlos de la mejor manera y hacerlos sentir identificados con lo que hacían dentro de la cancha”, señaló Morando.

Facundo Morando entró en la historia de la institución por los dos títulos conseguidos en la Liga Peruana de Vóley. Foto: @AlianzaLimaVB

“Alianza Lima es el club más grande del Perú”

El técnico argentino también dejó una frase que rápidamente emocionó a los seguidores blanquiazules, resaltando la magnitud del club y el vínculo que construyó durante su etapa en La Victoria. “Alianza Lima es el club más grande del Perú y me lo llevo en el corazón, sin dudas”, manifestó el entrenador en el clip compartido por el club.

En su despedida oficial, Alianza Lima destacó la pasión y compromiso que mostró Facundo Morando desde su llegada al club.

Hay personas que llegan al club y dejan una huella imborrable. 💙♾️



Gracias, Facundo, por cada enseñanza, cada batalla y cada momento que ayudaste a convertir en historia para nuestra institución. Tu pasión, liderazgo y compromiso quedarán grabados para siempre en el corazón… pic.twitter.com/rEnwNwMNeZ — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) May 13, 2026

“Gracias, Facundo, por cada enseñanza, cada batalla y cada momento que ayudaste a convertir en historia para nuestra institución. Tu pasión, liderazgo y compromiso quedarán grabados para siempre en el corazón de toda la hinchada blanquiazul”, publicó la institución.

Finalmente, el cuadro íntimo le deseó éxitos al técnico argentino en sus próximos retos profesionales. “Te deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo camino. Esta siempre será tu casa”, concluyó el mensaje de despedida.

VIDEO RECOMENDADO