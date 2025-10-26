El “uno tiene apoyar a los que menos se les ve” del ovacionado Barcos y un Dibós cantando por seis horas seguidas: lo que no se vio del día 1 de la Noche Blanquiazul de Vóley

“Los amigos del vóley”, se leía en la gran banderola que se lucía en una las tribunas del coliseo Eduardo Dibós y hacía referencia a la agrupación de hinchas de Alianza Lima que llevan banderas, instrumentos, globos y mucha voz para alentar a su equipo en cada partido.

El último sábado también llegaron desde muy temprano para la presentación del equipo y alentaron a sus jugadoras durante seis horas seguidas hasta que obtuvieron el triunfo por 3-1 ante Fluminense. En la tribuna, tres jugadores del primer equipo también fuerno parte del coro aliancista: Hernán Barcos, Jesús Castillo y Guillermo Enrique.

Aplausómetro y pasos de baile

Alrededor de las 5:00 p.m., el equipo ‘íntimo’ ya se alistaba para salir por el túnel y presentarse ante sus hinchas. La primera en aparecer fue Clarivett Yllescas, una de las más ovacionadas de la noche junto a Maeva Orle, Ysabella Sánchez y Esmeralda Sánchez.

Cada una de las jugadoras eligió una canción y aprovecharon en dejar unos pasos de baile frente al público. Sin duda, entre las más entusiastas estuvieron Maeva Orle, Diana de la Peña y Esmeralda Sánchez.

Finalmente, el profesor Facundo Morando se presentó junto a su comando técnico y todo el plantel dio la vuelta a un Dibós que se colmó de blanquiazul y morado. Las cuatro tribunas estuvieron abarratodas y los cánticos no cesaron ni siquiera en el tiempo de calentamiento previo al partido ante Fluminense.

Barcos de espectador

Previo al inicio del compromiso y luego de la presentación oficial del plantel, el rostro de Hernán Barcos apareció en las dos pantallas del coliseo Eduardo Dibós y generó la ovación de las cuatro tribunas.

El ‘Pirata’, acompañado de su esposa y sus dos hijos, estaba entre el público y los que estaban más cerca no dudaron en acercarse a tratar de sacarse una foto. En una breve conversación con América Deportes, Barcos indicó: “Vine a verlas porque me gusta ver deporte con la familia. Alianza Lima es una familia y uno tiene que apoyar a todos, no solo venir y jugar sino apoyar a los que menos se les ve, por así decirlo. Mi esposa acompaña a todos los deportes, siempre habíamos querido venir y hoy por suerte coincidimos”.

Asimismo, el delantero de 41 años se refirió al gran recibimiento que tuvo en el coliseo: “Es muy lindo. Alianza es hermoso y el reconocimiento de la gente es lo que lo llena de orgullo. Las chicas deben seguir haciendo lo que vienen haciendo, tienen un gran entrenador y sé que van a hacer un gran trabajo”.

Sin embargo, Barcos no era el único jugador del primer equipo de fútbol de Alianza Lima, sino que unas gradas más arriba también se encontraba Guillermo Enrique y Jesús Castillo. En total, fueron tres los jugadores ‘íntimos’ que fueron a alentar a las jugadoras.

El triunfo de 3-1

Pese a tratarse de un rival de mucha jerarquía como Fluminense, Alianza Lima supo mostrar una buena versión e invitó a los hinchas de ilusionarse con el tricampeonato nacional y el Mundial de Clubes en el que participarán.

Los dos primeros sets fueron de dominio aliancista; sin embargo, en el tercero cayeron ante las brasileras. Ya para el último, se pudieron sobreponer y quedarse con la victoria frente a los hinchas que no dejaron de alentar durante seis horas consecutivas.

