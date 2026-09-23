Alianza Lima en la Noche Blanquiazul de Vóley 2026: fixture, rivales y dónde ver los partidos. (Foto: GEC)
Alianza Lima en la Noche Blanquiazul de Vóley 2026: fixture, rivales y dónde ver los partidos. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Alianza Lima será protagonista de la Noche Blanquiazul de Vóley Apuesta Total, torneo que podrá seguirse en vivo por América TV y América tvGO. El conjunto íntimo disputará tres encuentros frente a Cajasol, Boca Juniors y Pinheiros, en una competencia que reunirá a cuatro equipos durante tres jornadas consecutivas.

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