Alianza Lima será protagonista de la Noche Blanquiazul de Vóley Apuesta Total, torneo que podrá seguirse en vivo por América TV y América tvGO. El conjunto íntimo disputará tres encuentros frente a Cajasol, Boca Juniors y Pinheiros, en una competencia que reunirá a cuatro equipos durante tres jornadas consecutivas.

La actividad comenzará el viernes 25 de septiembre con el duelo entre Pinheiros y Boca Juniors, programado para las 2:50 p.m. y disponible exclusivamente por América tvGO. Luego, desde las 5:00 p.m., Alianza Lima hará su debut ante Cajasol, en el primer partido del conjunto blanquiazul en este torneo internacional.

El sábado 26 llegará el segundo desafío para las íntimas. Pinheiros y Cajasol se enfrentarán desde las 3:20 p.m., nuevamente solo por América tvGO, mientras que Alianza Lima se medirá con Boca Juniors a partir de las 5:30 p.m. La jornada servirá para que los cuatro equipos continúen sumando partidos antes de la fecha final.

El cierre será el domingo 27 de septiembre con dos encuentros. Boca Juniors y Cajasol jugarán desde las 3:20 p.m., mientras que Alianza Lima enfrentará a Pinheiros a las 4:50 p.m. Ambos partidos podrán seguirse en vivo por América TV y América tvGO.

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Este 25, 26 y 27 de septiembre, acompaña a nuestras Tricampeonas y disfruta de tres días de vóley internacional con todos los partidos a través de @americatv_peru 🔥🏐



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Programación de partidos:

Viernes 25 de septiembre

Pinheiros vs. Boca Juniors | 2:50 p.m. | Solo por tvGO

Alianza Lima vs. Cajasol | 5:00 p.m. | América TV y AméricatvGO

Sábado 26 de septiembre

Pinheiros vs. Cajasol | 3:20 p.m. | Solo por tvGO

Alianza Lima vs. Boca Juniors | 5:30 p.m. | América TV y AméricatvGO

Domingo 27 de septiembre

Boca Juniors vs. Cajasol | 3:20 p.m. | Solo por tvGO

Alianza Lima vs. Pinheiros | 4:50 p.m. | América TV y AméricatvGO

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