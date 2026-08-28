Alianza Lima volverá a competir contra algunos de los mejores clubes del vóley mundial. Las actuales tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley fueron invitadas al Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026, torneo organizado por la FIVB que se desarrollará en São Paulo, Brasil.

De esta manera, el cuadro blanquiazul tendrá una nueva oportunidad de representar al vóley peruano en la máxima competencia internacional de clubes. Será su segunda participación consecutiva en este certamen.

¿Por qué Alianza Lima fue invitado al Mundial de Clubes?

La clasificación de Alianza Lima se produjo mediante una invitación luego de la distribución de las plazas correspondientes al Campeonato Sudamericano de Clubes 2026.

En dicho torneo, disputado en Perú, los equipos brasileños SESI Vôlei Bauru y Osasco São Cristóvão Saúde ocuparon los dos primeros lugares y obtuvieron originalmente las plazas deportivas para el Mundial.

Alianza Lima terminó en el tercer lugar y consiguió la medalla de bronce después de vencer por 3-1 a la Universidad San Martín.

Alianza Lima recibió una invitación y volverá al Mundial de Clubes de Vóley. Foto: Alianza Lima

Sin embargo, la situación cambió posteriormente debido a que Osasco fue designado como club anfitrión del Mundial de Clubes 2026.

Como el conjunto brasileño ya había conseguido su clasificación deportiva por su actuación en el Sudamericano, su condición de local permitió considerar la reasignación de una plaza adicional.

En ese escenario, Alianza Lima, por haber terminado tercero en el torneo continental, apareció como uno de los principales candidatos para ocupar ese cupo y finalmente recibió la invitación.

Alianza Lima volverá a jugar el Mundial de Clubes

El torneo internacional se disputará del 8 al 13 de diciembre de 2026 en São Paulo, Brasil. La participación permitirá nuevamente a las blanquiazules enfrentarse a clubes de las principales potencias del vóley internacional y continuar con la experiencia que iniciaron en la edición de 2025.

El regreso adquiere especial importancia porque Alianza Lima se convirtió en 2025 en el primer equipo peruano en disputar el Mundial de Clubes de Vóley. La FIVB destacó aquella participación y, posteriormente, el cuadro peruano consiguió además su primera victoria en la historia del certamen al superar 3-1 a Zhetysu VC de Kazajistán.

La nueva participación internacional representa otro reconocimiento para el crecimiento del vóley femenino de Alianza Lima. Después de su histórico debut en 2025, las blanquiazules tendrán en diciembre una nueva oportunidad para medir su nivel ante las principales potencias del planeta.

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