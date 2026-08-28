Alianza Lima estará otra vez entre los mejores: recibió invitación al Mundial de Clubes. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima estará otra vez entre los mejores: recibió invitación al Mundial de Clubes. Foto: Alianza Lima
Por Redacción EC

Alianza Lima volverá a competir contra algunos de los mejores clubes del vóley mundial. Las actuales tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley fueron invitadas al Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026, torneo organizado por la FIVB que se desarrollará en São Paulo, Brasil.

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