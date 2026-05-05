El tricampeonato de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley dejó nombres propios, pero uno de los más determinantes fue el de Clarivett Yllescas. La central blanquiazul cerró una temporada brillante siendo elegida como la mejor en su posición. Con la emoción aún latente tras la consagración, la jugadora reconoció que el título todavía le cuesta dimensionarlo.

“Estoy muy emocionada y contenta, hasta ahora no lo creo lo que hemos logrado y, aunque no lo crean, estoy muy cansada”, expresó Yllescas tras el partido decisivo.

La central destacó la fortaleza mental del equipo, sobre todo tras comenzar la serie en desventaja. “Feliz por la respuesta del equipo, que nunca bajamos los brazos a pesar de ir 1-0 abajo”, comentó. Según explicó, el segundo encuentro fue determinante para cambiar la historia de la final: “Creo que ese segundo partido fue fundamental porque nos dio esa inyección anímica que necesitábamos”.

En el duelo definitivo, el desgaste físico fue evidente en ambos equipos, pero el componente emocional terminó inclinando la balanza a favor de las íntimas. “En este tercer encuentro ganó el que tuvo un poco más de corazón, porque ambos equipos estábamos muertos de cansancio”, sostuvo Yllescas.

El reconocimiento a Facundo Morando

Más allá del título, la jugadora tuvo palabras de gratitud hacia el técnico Facundo Morando, quien dejó el equipo tras este ciclo exitoso. “Si por mí dependiera, me encantaría que Facundo se hubiera quedado, pero no depende de nosotras. Nada de esto hubiera sido posible sin él”, afirmó. Además, agregó: “Lo quiero un montón al ‘Facu’, es un entrenador súper piola y espero que le vaya muy bien donde vaya porque se lo merece”.

Alianza Lima anuncia el 'Tri' en sus redes sociales. Foto: Alianza Lima Vóley/Instagram

Yllescas también resaltó el vínculo emocional con el club y su hinchada, que acompañó de manera masiva en la final. “Estoy orgullosa de ser hincha y jugar en Alianza, de pertenecer a esta familia. Es indescriptible lo que sentimos al ver a miles de almas en las tribunas”, señaló.

Finalmente, la central subrayó que el principal valor del equipo fue la unidad del grupo a lo largo de toda la temporada. “Alianza ha sido una familia. Y la familia se apoya en los buenos y malos momentos. No siempre nos llevamos bien, pero cuando hay un objetivo, todos remamos hacia adelante”, concluyó la jugadora íntima.

VIDEO RECOMENDADO