Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Clarivett Yllescas, jugadora de Alianza Lima, con la copa del campeonato de la Liga Nacional de Vóley. Foto: Clarivett Yllescas/Instagram
Clarivett Yllescas, jugadora de Alianza Lima, con la copa del campeonato de la Liga Nacional de Vóley. Foto: Clarivett Yllescas/Instagram
Por Redacción EC

El tricampeonato de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley dejó nombres propios, pero uno de los más determinantes fue el de Clarivett Yllescas. La central blanquiazul cerró una temporada brillante siendo elegida como la mejor en su posición. Con la emoción aún latente tras la consagración, la jugadora reconoció que el título todavía le cuesta dimensionarlo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.