Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Se cierra un ciclo: Maeva Orlé no continuará en Alianza Lima tras el tricampeonato.
Se cierra un ciclo: Maeva Orlé no continuará en Alianza Lima tras el tricampeonato.
Por Redacción EC

Alianza Lima consguió el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley y lo celebró a lo grande. Sin embargo, hay movimientos dentro del equipo y se confirmó la salida de Maeva Orlé, una de las pilares para conseguir el título por tercer año consecutivo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: