Se cierra un ciclo: Maeva Orlé no continuará en Alianza Lima tras el tricampeonato.

Alianza Lima consguió el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley y lo celebró a lo grande. Sin embargo, hay movimientos dentro del equipo y se confirmó la salida de Maeva Orlé, una de las pilares para conseguir el título por tercer año consecutivo.

En conversación con Latina, Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley blanquiazul, dio a conocer los movimientos que hay dentro del plantel y que solo la colombiana María Alejandra Marín continuará del grupo de extranjeras para la próxima temporada.

“Esto no es que comienza en mayo. Yo estoy trabajando desde enero y van a haber cambios, seguramente. Extranjeras, hay varias que salen, que se van porque han decidido irse. Marin va a continuar, Chabela está, Diana está y el resto, todas están, de las peruanas, todas”, expresó.

Al igual que Maeva, Elina Rodríguez tampoco continuará en el equipo. Eso sí, Uribe afirmó que están buscando jugadoras de ese nivel para mantener el buen momento que atraviesa el equipo en la liga nacional.

“De las extranjeras, algunas van a salir. Maeva (Orlé) ya se va, y estamos busando jugadoras que tengan nivel. Maeva ha dejado la valla muy alta y es bien complicado. Elina ya tiene propuesta afuera. Ya tiene contrato afuera”, apuntó.

Con 47 medallas y un récord de 13 oros, la delegación nacional @copteamperu firmó su mejor actuación histórica en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.



Lima 2027, el objetivo.



Un informe de @MarcoQuilca_06 hoy en @dt_elcomercio pic.twitter.com/6diNOTV85O — Miguel Villegas (@prakzis) May 4, 2026

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