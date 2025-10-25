Sigue la transmisión de la Noche Blanquiazul 2025 en vivo, desde el Coliseo Eduardo Dibós.
Redacción EC
Redacción EC

La Noche Blanquiazul 2025 se llevará a cabo este sábado 25 y domingo 26 de octubre. El renovado equipo de vóley de Alianza Lima hará su presentación ante la hinchada en el Coliseo Eduardo Dibós, en un cuadrangular que contará con los clubes Regatas Lima, River Plate y Fluminense. La transmisión de este evento estará a cargo de América TV (Canal 4) y vía streaming a través de TVGo. Asimismo, sigue la página web de El Comercio para no perderte ningún detalle.

