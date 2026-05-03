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‘Nene’ Cubillas le hace pedido especial a Facundo Morando:“Quédate todo el tiempo con las chicas”.
‘Nene’ Cubillas le hace pedido especial a Facundo Morando:“Quédate todo el tiempo con las chicas”.
Por Redacción EC

El histórico Teófilo Cubillas volvió a ser voz autorizada en Alianza Lima, esta vez tras el tricampeonato del equipo de vóley. El ‘Nene’ no ocultó su emoción por el logro y decidió pronunciarse públicamente sobre el futuro del proyecto. Su mensaje tuvo un destinatario claro: el técnico argentino Facundo Morando.

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