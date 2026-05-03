‘Nene’ Cubillas le hace pedido especial a Facundo Morando:“Quédate todo el tiempo con las chicas”.

El histórico Teófilo Cubillas volvió a ser voz autorizada en Alianza Lima, esta vez tras el tricampeonato del equipo de vóley. El ‘Nene’ no ocultó su emoción por el logro y decidió pronunciarse públicamente sobre el futuro del proyecto. Su mensaje tuvo un destinatario claro: el técnico argentino Facundo Morando.

El exfutbolista, considerado uno de los más grandes de la historia del Perú, valoró el trabajo realizado en el club íntimo y dejó un pedido directo. “Quédate todo el tiempo aquí con las chicas”, expresó en referencia a Morando, destacando la importancia de mantener la continuidad tras el título.

Cubillas no se quedó ahí y reforzó su idea con un mensaje claro sobre el presente del equipo. “Ha hecho un gran trabajo”, añadió, reconociendo el impacto del entrenador en la consecución del tricampeonato.

El pedido del ‘Nene’ no es menor si se considera la historia del club, que ha vuelto a posicionarse como protagonista en la Liga Peruana de Vóley. Bajo la dirección de Morando, Alianza Lima ha consolidado un proyecto competitivo que hoy recoge frutos con títulos consecutivos.

“Es un ganador, todas las veces que lo he visto he disfrutado de los triunfos desde Estados Unidos. No quise perderme la final y saqué entradas de dónde no las había y estuve presente. Felicitaciones”, apuntó Cubillas, quien confía en la continuidad de Morando.

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