Alianza Lima y Atenea se enfrentan por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, este domingo 30 de noviembre. El partido se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana) en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. Hasta el momento Alianza Lima se ha mantenido invicto, mientras su actual oponente ha acumulado 3 victorias y 2 derrotas. No te pierdas el duelo entre la blanquiazul y Atenea este domingo.

¿Dónde ver EN VIVO los duelos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? El partido de Alianza Lima y Atenea se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2).