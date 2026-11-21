El vóley peruano tendrá uno de sus encuentros más atractivos este domingo 22 de noviembre. Alianza Lima y Atlético Atenea se medirán por la sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, en un enfrentamiento que concentra la atención de los aficionados por el presente de ambos equipos y el regreso de Julieta Lazcano a un escenario donde defendió anteriormente los colores blanquiazules. Las dirigidas por Alejandro Schneider buscarán imponer su juego y continuar sumando en la primera etapa del torneo.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Alianza Lima y Atlético Atenea se disputará este domingo 22 de noviembre de 2026, como parte de la sexta jornada de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley. El compromiso se desarrollará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, recinto que volverá a recibir a los principales equipos del campeonato nacional.

La programación oficial establece que el encuentro comenzará a las 6:30 p. m. (hora peruana). También será una oportunidad para que los hinchas disfruten de un enfrentamiento entre dos planteles que buscarán consolidarse en la clasificación y llegar con mejores sensaciones a las siguientes jornadas de la competencia.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO y qué canal transmite?

Los aficionados podrán seguir el partido EN VIVO a través de Latina TV, canal que cuenta con los derechos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El encuentro estará disponible por señal abierta en el canal 2 y mediante la frecuencia 702 HD, por lo que no será necesario contratar un servicio adicional para disfrutar del espectáculo deportivo.

Otra alternativa será seguir el compromiso por internet. Latina también ofrecerá la transmisión mediante su página web y aplicación oficial, opciones que permitirán a los seguidores conectarse desde celulares, computadoras y otros dispositivos con acceso a internet. De esta manera, los hinchas blanquiazules y los seguidores de Atenea tendrán diferentes alternativas para no perderse las incidencias del partido.

Julieta Lazcano protagonizará el reencuentro más esperado del partido

Uno de los ingredientes que genera mayor expectativa es la presencia de Julieta Lazcano frente a su antiguo equipo. La voleibolista argentina volverá a encontrarse con Alianza Lima después de su polémica salida de la institución victoriana, una situación que añade un componente especial al enfrentamiento de esta sexta jornada.

La atención estará puesta en el desempeño de la jugadora y en la manera en que Atlético Atenea aprovechará sus condiciones para intentar complicar a las blanquiazules. Para Alianza, el desafío será mantener la concentración, controlar las principales armas ofensivas de su rival y evitar que el componente emocional termine influyendo en el desarrollo del encuentro.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Atlético Atenea a la sexta fecha?

Alianza Lima afrontará este compromiso después de conseguir una importante victoria por 3-0 frente a Deportivo Wanka, partido que adelantó debido a su participación en el próximo Mundial de Clubes de Vóley. El resultado permitió que las blanquiazules sumaran confianza y mantuvieran su protagonismo en la competencia nacional, donde aspiran a pelear nuevamente por los primeros lugares.

Por su parte, Atlético Atenea llega con la necesidad de recuperarse luego de perder por 3-1 ante Deportivo Géminis en su presentación más reciente. Las dirigidas del conjunto ateniense intentarán corregir los errores que les costaron el encuentro anterior y encontrar una fórmula para frenar el ataque aliancista. Además, el antecedente reciente favorece a las victorianas, que ganaron los últimos cuatro enfrentamientos directos entre ambos equipos, según el registro previo a este compromiso.

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

La sexta jornada del campeonato nacional se disputará entre el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, con seis encuentros que prometen movimientos importantes en la clasificación. Todos los compromisos tendrán como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Esta es la programación completa:

Sábado 21 de noviembre

2:45 p. m.: Deportivo Wanka vs. Rebaza Acosta.

5:00 p. m.: Deportivo Soan vs. Regatas Lima.

7:00 p. m.: Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario.

Domingo 22 de noviembre

2:15 p. m.: Deportivo Géminis vs. Perú Sub-19.

4:30 p. m.: Universidad San Martín vs. Olva Latino.

6:30 p. m.: Alianza Lima vs. Atlético Atenea.

Con esta programación, el duelo entre Alianza Lima y Atlético Atenea será el encargado de cerrar la sexta fecha del campeonato. Las blanquiazules buscarán aprovechar su buen momento para seguir escalando posiciones, mientras que las atenienses intentarán dar la sorpresa y demostrar que tienen argumentos para competir contra uno de los planteles más fuertes del torneo.