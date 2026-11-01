Alianza Lima enfrentará a Circolo Sportivo Italiano este fin de semana por la fecha 3 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. Ambos equipos llegan al duelo tras dos victorias, Alianza ante Regatas Lima con un 3-2 y Circolo ante Géminis con un 3-1. No te pierdas el encuentro desde la señal de Latina TV. Revisa aquí la previa, el horario y más detalles de su emisión.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Circolo por la jornada 3 de la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Alianza Lima y Circolo está programado para este domingo 1 de noviembre desde el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿A qué hora ver Alianza Lima vs Circolo?

En Perú , Colombia, Ecuador a las 6:30 p.m.

, Colombia, Ecuador a las 6:30 p.m. En Bolivia, Venezuela, Chile a las 7:30 p.m.

En Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Circolo EN VIVO por TV y online?

El partido Alianza Lima vs Circolo será transmitido en Perú a través de:

Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV)

Latina Televisión EN VIVO online, mediante su plataforma digital oficial

Latina cuenta con los derechos oficiales de la Liga Nacional de Vóley 2026, por lo que transmitirá todos los partidos del torneo. Para ver el partido online, los usuarios pueden acceder desde celulares, tablets, laptops o Smart TV a través de la señal en vivo de Latina.