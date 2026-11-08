Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Géminis y jugará la cuarta fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. La contienda tendrá lugar en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Alianza llega a este compromiso invicto y Deportivo Géminis ha cosechado tres derrotas consecutivas, por lo que buscará llevarse la victoria de este duelo. Consulta aquí la previa, el horario y más detalles para seguir la transmisión de la liga profesional de vóley peruana.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Deportivo Géminis por la jornada 4 de la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Géminis está programado para este domingo 8 de noviembre desde el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Alianza Lima debuta con triunfo agónico en la Liga de Vóley.

¿A qué hora ver Alianza Lima vs Deportivo Géminis?

En Perú , Colombia, Ecuador a las 6:30 p.m.

, Colombia, Ecuador a las 6:30 p.m. En Bolivia, Venezuela, Chile a las 7:30 p.m.

En Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Géminis por TV y online?

El partido Alianza Lima vs Deportivo Géminis será transmitido en Perú a través de:

Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV)

Latina Televisión EN VIVO online, mediante su plataforma digital oficial

Latina cuenta con los derechos oficiales de la Liga Nacional de Vóley 2026, por lo que transmitirá todos los partidos del torneo. Para ver el partido online, los usuarios pueden acceder desde celulares, tablets, laptops o Smart TV a través de la señal en vivo de Latina.