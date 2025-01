Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO y online se enfrentan este sábado 11 de enero por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2024/25. El encuentro se jugará desde las 5:00 horas Perú en el Polideportivo Villa El Salvador. Las ‘blanquiazules’ son las únicas líderes del torneo nacional y tienen 12 puntos, no ha perdido ninguno de sus encuentros y se mantiene invicta. Para que no te pierdas ningún encuentro del torneo peruano, puedes seguir la transmisión desde Latina Televisión, por sus canales 2 y 702, también por sus plataformas digitales como YouTube vía online. Además, Movistar Deportes llevará todas las incidencias por sus señales 3 y 703 en HD. Por su parte, El Comercio también seguirá este emocionante encuentro, así como todos los detalles de la competición en vivo.

