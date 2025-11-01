Este sábado 1 de noviembre a las 7:00 p.m. (hora Perú), Alianza Lima y Deportivo Wanka jugarán la jornada 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El duelo tendrá lugar en el Coliseo Miguel Grau ubicado en el Callao. El cuadro aliancista, dirigido por Facundo Morando, viene de tres victorias, dos jugadas ganadas en la Noche Blanquiazul y otra en la primera fecha de la Liga de vóley, debut en el que enfrentó a Kazoku No Perú. Por su lado, Deportivo Wanka cayó en la primera fecha frente a Regatas con un marcador final de 3-0.

¿Dónde ver EN VIVO los duelos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? Puedes sintonizar cada partido desde la señal de LatinaTV y Latina TV App. Por último, si cuentas con el servicio de Movistar, el aplicativo Movistar TV también cuenta con la señal en vivo de Latina TV.