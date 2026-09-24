Alianza Lima enfrenta a Esquimo por la primera fecha de la Noche Blanquiazul 2026 desde el Polideportivo Lucha Fuentes. El conjunto ‘blanquiazul’ se volverá a encontrar con su hinchada este viernes 25 de septiembre en un interesante duelo ante el combinado español.

El tricampeón nacional presentará oficialmente su plantel para la temporada 2026/27, dirigida por Alejandro Schneider, con objetivos como defender el título peruano y competir en los torneos Mundial y Sudamericano de Clubes.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Esquimo por Noche Blanquiazul 2026?

El partido entre Alianza Lima vs Esquimo de España está programado para este viernes 25 de septiembre desde el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿A qué hora ver Alianza Lima vs Esquimo?

En Perú, Colombia, Ecuador a las 5:45 p.m.

En Bolivia, Venezuela, Chile a las 6:45 p.m.

En Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay a las 7:45 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO por TV y online?

El partido Alianza Lima vs Esquimo EN VIVO será transmitido en Perú a través de:

América TV (canal 4 y 704 HD de Movistar TV)

América TVGO EN VIVO online, mediante su plataforma digital oficial

América TV cuenta con los derechos oficiales de la Noche Blanquiazul 2026, por lo que transmitirá todos los partidos del certamen.

Para ver el partido online, los usuarios pueden acceder desde celulares, tablets, laptops o Smart TV mediante la señal en vivo de Latina.