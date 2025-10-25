Este domingo 26 de octubre a las 3:30 p.m. (hora en Perú) Alianza Lima se enfrentará a Kazoku No Perú por la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El duelo se llevará a cabo en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en el Callao. Tras la Noche Blanquiazul, la escuadra aliancista jugará contra el ascendido Kazoku No Perú. Alianza Lima será dirigido por Facundo Morando y jugará dos partidos el mismo domingo. No te pierdas el encuentro.

¿Dónde ver EN VIVO los duelos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? Puedes sintonizar cada partido desde la señal de LatinaTV y Latina TV App. Por último, si cuentas con el servicio de Movistar, el aplicativo Movistar TV también cuenta con la señal en vivo de Latina TV.