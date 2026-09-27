Equipo Set 1 Set 2 Set 3 Alianza Lima Pinheiros

Alianza Lima enfrenta a Pinheiros por la tercera fecha de la Noche Blanquiazul 2026 desde el Polideportivo Lucha Fuentes. El conjunto ‘blanquiazul’ se volverá a encontrar con su hinchada este domingo 27 de septiembre en un interesante duelo ante el combinado español.

El tricampeón nacional presentará oficialmente su plantel para la temporada 2026/27, dirigida por Alejandro Schneider, con objetivos como defender el título peruano y competir en los torneos Mundial y Sudamericano de Clubes.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Pinheiros por Noche Blanquiazul 2026?

El partido entre Alianza Lima vs Pinheiros de Brasil está programado para este domingo 27 de septiembre desde el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿A qué hora ver Alianza Lima vs Pinheiros?

En Perú, Colombia, Ecuador a las 6:00 p.m.

En Bolivia, Venezuela, Chile a las 7:00 p.m.

En Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Pinheiros EN VIVO por TV y online?

El partido Alianza Lima vs Pinheiros EN VIVO será transmitido en Perú a través de:

América TV (canal 4 y 704 HD de Movistar TV)

América TVGO EN VIVO online, mediante su plataforma digital oficial

América TV cuenta con los derechos oficiales de la Noche Blanquiazul 2026, por lo que transmitirá todos los partidos del certamen.

Para ver el partido online, los usuarios pueden acceder desde celulares, tablets, laptops o Smart TV mediante la señal en vivo de Latina.