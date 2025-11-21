Este sábado 22 de noviembre a las 5:00 p.m. (hora en Perú), Alianza Lima medirá fuerzas con Rebaza Acosta por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El duelo tendrá lugar en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en el Callao.

Para la quinta fecha del campeonato, el cuadro blanquiazul llega invicto y se esforzará por mantener la racha de victoria. Por su lado, Rebaza Acosta dará lucha. El equipo se ha venido desempeñando bien ocupando el quinto lugar de la tabla. No te pierdas el encuentro.

¿Dónde ver EN VIVO los duelos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? Puedes sintonizar cada partido desde la señal de LatinaTV y Latina TV App. Por último, si cuentas con el servicio de Movistar, el aplicativo Movistar TV también cuenta con la señal en vivo de Latina TV.