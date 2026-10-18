Alianza Lima y Rebaza Acosta juegan la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, este domingo 18 de octubre en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Lima. No te pierdas ningún encuentro emitido por la señal de TV de Latina. Revisa en la siguiente nota el horario, la previa y más detalles del duelo.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Rebaza Acosta por la jornada 1 de la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Alianza Lima vs Rebaza Acosta está programado para este domingo 18 de octubre desde el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿A qué hora ver Alianza Lima vs Rebaza Acosta?

En Perú , Colombia, Ecuador a las 6:30 p.m.

, Colombia, Ecuador a las 6:30 p.m. En Bolivia, Venezuela, Chile a las 7:30 p.m.

En Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO por TV y online?

El partido Alianza Lima vs Rebaza Acosta será transmitido en Perú a través de:

Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV)

Latina Televisión EN VIVO online, mediante su plataforma digital oficial

Latina cuenta con los derechos oficiales de la Liga Nacional de Vóley 2026, por lo que transmitirá todos los partidos del torneo. Para ver el partido online, los usuarios pueden acceder desde celulares, tablets, laptops o Smart TV a través de la señal en vivo de Latina.