Este sábado se enfrentan Alianza Lima y Regatas Lima por la segunda jornada de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. A este momento de la competencia, Alianza Lima buscará repetir el triunfo frente a Rebaza Acosta y alcanzar el título de la temporada. Por su lado, Regatas también buscará repetir el resultado de su primer encuentro frente a Géminis y ganar los puntos del duelo. Revisa el horario, la previa y la transmisión del duelo entre Alianza y Regatas en directo.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Regatas Lima por la jornada 2 de la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Alianza Lima vs Regatas Lima está programado para este sábado 24 de octubre desde el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿A qué hora ver Alianza Lima vs Regatas Lima?

En Perú , Colombia, Ecuador a las 7:00 p.m.

, Colombia, Ecuador a las 7:00 p.m. En Bolivia, Venezuela, Chile a las 8:00 p.m.

En Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO por TV y online?

El partido Alianza Lima vs Regatas Lima será transmitido en Perú a través de:

Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV)

Latina Televisión EN VIVO online, mediante su plataforma digital oficial

Latina cuenta con los derechos oficiales de la Liga Nacional de Vóley 2026, por lo que transmitirá todos los partidos del torneo. Para ver el partido online, los usuarios pueden acceder desde celulares, tablets, laptops o Smart TV a través de la señal en vivo de Latina.