Ver Alianza Lima vs. Regatas Lima EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Polideportivo de Villa El Salvador por la final de la Liga Nacional de Vóley 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 25 de mayo de 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina y Chile, las 4:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? Movistar Deportes y Latina TV transmiten en Perú el partido por señal abierta y cable. Además, si desea ver el partido por streaming, tienes la opción de seguir por sus canales de Youtube. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

