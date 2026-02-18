Alianza Lima vs. San Martín por Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: horario, canal TV y dónde ver

Alianza Lima enfrentará a San Martín por la fecha 2 del Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El encuentro se disputará este jueves 19 de febrero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Lima, donde ambos clubes peruanos buscarán sumar puntos para acceder a la siguiente fase.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín EN VIVO hoy?

Alianza Lima vs San Martín se enfrentan este jueves 19 de febrero de 2026 desde las 5:00 p.m. (hora de Perú) por la segunda fecha del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Este importante partido se disputará en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Lima, sede oficial del torneo continental.

En otros países, el encuentro se podrá ver en los siguientes horarios internacionales:

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 7:00 p.m.

Colombia y Ecuador: 5:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 5:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por TV y online?

El partido Alianza Lima vs San Martín EN VIVO será transmitido en Perú a través de:

Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV)

Latina Televisión EN VIVO online, mediante su plataforma digital oficial

Latina cuenta con los derechos oficiales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, por lo que transmitirá los principales partidos del torneo, incluyendo los encuentros del conjunto blanquiazul.

Para ver el partido online, los usuarios pueden acceder desde celulares, tablets, laptops o Smart TV mediante la señal en vivo de Latina.

Alianza Lima y San Martín en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima llega al Sudamericano de Clubes como uno de los equipos más fuertes del torneo, tras destacar en la Liga Peruana de Vóley. El equipo íntimo se ha reforzado con jugadoras nacionales e internacionales con el objetivo de competir al más alto nivel continental.

Por su lado, San Martín es otro de los portentos del vóley en territorio nacional. En su debut ante el club ‘íntimo’ buscará sumar sus primeros tres puntos.

El torneo reúne a los mejores clubes de Sudamérica, incluyendo representantes de Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Perú. El objetivo principal es conquistar el título y asegurar la clasificación al Mundial de Clubes de Vóley.

Alianza Lima vs San Martín: partido clave en el Grupo A

El debut es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes peruano, ya que una victoria le permitiría posicionarse favorablemente en el Grupo A. Además, jugar como local representa una ventaja importante debido al apoyo de su hinchada.