Alianza Lima enfrenta a San Martín por el extra game de la final de la Liga Peruana de Vóley. El partido se disputará este domingo 3 de mayo en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Lima, donde ambos clubes buscarán consagrarse como el mejor de la temporada.

Las ‘Santas’ ganaron la primera final con un contundente 3-0, mientras que las blanquiazules se impusieron 3-1 en la segunda final y forzaron el tercer partido de definición. El equipo que salga ganador esta tarde será el campeón de la Liga Peruana de Vóley 2026.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs San Martín por la final de la Liga Peruana de Vóley?

El extra game de la final entre Alianza Lima vs San Martín está programado para este domingo 3 de mayo desde el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿A qué hora ver la final entre Alianza Lima vs San Martín?

En Perú, Colombia, Ecuador a las 5:00 p.m.

En Bolivia, Venezuela, Chile a las 6:00 p.m.

En Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por TV y online?

El partido Alianza Lima vs San Martín EN VIVO será transmitido en Perú a través de:

Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV)

Latina Televisión EN VIVO online , mediante su plataforma digital oficial

, mediante su plataforma digital oficial Página oficial de la Federación Peruana de Vóley

Facebook de la Liga Peruana de Vóley

Latina cuenta con los derechos oficiales de la Liga Nacional de Vóley 2026, por lo que transmitirá todos los partidos del torneo

Para ver el partido online, los usuarios pueden acceder desde celulares, tablets, laptops o Smart TV mediante la señal en vivo de Latina.