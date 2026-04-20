Alianza Lima vs San Martín volverán a verse las caras por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026. Ambos equipos definirán en su próximo compromiso al campeón de la temporada en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, en un enfrentamiento de pronóstico reservado.

Las blanquiazules llegan a este compromiso tras caer 3-0 en la primera final. Esa derrota golpeó fuerte en lo anímico, pero el equipo de Facundo Morando necesita voltear la página rápido para enfocarse en la revancha y forzar un tercer partido de definición.

Las santas, por su parte, tienen la ventaja de haber ganado el primer partido con contundencia y definirlo todo en esta oportunidad. Si vuelven a vencer a su rival, se proclamarán campeonas de la Liga Peruana de Vóley, sin necesidad del tercer game.

Esto no termina.

A levantarse 🤜🏾🤛🏾 pic.twitter.com/XNvlnfHfCo — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) April 19, 2026

¿Cuándo juega Alianza Lima vs San Martín?

El partido por la segunda final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima y San Martín se jugará este domingo 26 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora es el partido Alianza Lima vs San Martín?

El horario del partido por la segunda final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima y San Martín está programado para iniciar a las 5.00 p. m. (horario peruano).

¿En qué canal ver Alianza Lima vs San Martín?

El partido por la segunda final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima y San Martín será transmitido por Latina, canal 2 en territorio peruano. De igual forma, podrá verse a través de la página web de la misma señal.

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