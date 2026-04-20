Resumen

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Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal de la segunda final de la Liga Peruana de Vóley 2026. (Foto: GEC)
Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal de la segunda final de la Liga Peruana de Vóley 2026. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Alianza Lima vs San Martín volverán a verse las caras por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026. Ambos equipos definirán en su próximo compromiso al campeón de la temporada en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, en un enfrentamiento de pronóstico reservado.

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