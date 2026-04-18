Resumen

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Alianza Lima vs. San Martín se enfrentan por la final de la Liga Peruana de Vóley, desde el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes.
Alianza Lima vs. San Martín se enfrentan por la final de la Liga Peruana de Vóley, desde el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes.
Por Redacción EC

Alianza Lima enfrentará a San Martín por la final de la Liga Nacional de Vóley. El encuentro se disputará este miércoles 8 de abril en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Lima, donde ambos clubes buscarán la consagración del torneo.