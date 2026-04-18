Alianza Lima enfrentará a San Martín por la final de la Liga Nacional de Vóley. El encuentro se disputará este miércoles 8 de abril en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Lima, donde ambos clubes buscarán la consagración del torneo.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. San Martín por la final de la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Alianza Lima vs. San Martín está programado para este domingo 19 de abril desde el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿A qué hora ver la final entre Alianza Lima vs. San Martín?

En Perú , Colombia, Ecuador a las 5:00 p.m.

, Colombia, Ecuador a las 5:00 p.m. En Bolivia, Venezuela, Chile a las 6:00 p.m.

En Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO por TV y online?

El partido Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO será transmitido en Perú a través de:

Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV)

Latina Televisión EN VIVO online , mediante su plataforma digital oficial

, mediante su plataforma digital oficial Página oficial de la Federación Peruana de Vóley

Facebook de la Liga Peruana de Vóley

Latina cuenta con los derechos oficiales de la Liga Nacional de Vóley 2026, por lo que transmitirá todos los partidos del torneo

Para ver el partido online, los usuarios pueden acceder desde celulares, tablets, laptops o Smart TV mediante la señal en vivo de Latina.