Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Alianza Lima enfrentará a San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley. El encuentro se disputará este domingo 26 de abril en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Lima, donde ambos clubes buscarán la consagración del torneo.

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