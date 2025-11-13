Alianza Lima, vigente bicampeón de la Liga Nacional de vóley femenino, tendrá una participación histórica el próximo mes en el Mundial de Clubes.

Para este torneo, luego de confirmarse al último equipo, se realizó el sorteo de grupos en el que se definió su ubicación en el Grupo A del campeonato.

En este, competirá junto al anfitrión Osasco (Brasil), Scandicci (Italia) y Zhetysu VC (Kazajistán).

El torneo está programado a iniciarse en la ciudad de Sao Paulo desde el próximo martes 9 de diciembre hasta el 14 del mismo mes.

Cabe mencionar que VTV Binh Dien Long de Vietnam decidió no participar y su lugar será ocupado por Orlando Valkyries de Estados Unidos.

