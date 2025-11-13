Las bicampeonas nacional competirán en el torneo que se jugará en Sao Paulo, Brasil, desde el próximo 9 de diciembre.
Las bicampeonas nacional competirán en el torneo que se jugará en Sao Paulo, Brasil, desde el próximo 9 de diciembre.
Redacción EC
Redacción EC

, vigente bicampeón de la Liga Nacional de vóley femenino, tendrá una participación histórica el próximo mes en el Mundial de Clubes.

LEE TAMBIÉN: Paolo Guerrero sobre gol de Álex Valera ante Rusia: “Esa es la del delantero, siempre tiene que estar viendo el arco” | VIDEO

Para este torneo, luego de confirmarse al último equipo, se realizó el sorteo de grupos en el que se definió su ubicación en el Grupo A del campeonato.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

En este, competirá junto al anfitrión Osasco (Brasil), Scandicci (Italia) y Zhetysu VC (Kazajistán).

MIRA: Hernán Barcos se disculpa con Carlos Zambrano tras quitarle cinta de capitán: “Fue error mío” | VIDEO

El torneo está programado a iniciarse en la ciudad de Sao Paulo desde el próximo martes 9 de diciembre hasta el 14 del mismo mes.

Cabe mencionar que VTV Binh Dien Long de Vietnam decidió no participar y su lugar será ocupado por Orlando Valkyries de Estados Unidos.

El torneo está programado a iniciarse en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, desde el próximo martes 9 de diciembre hasta el 14 del mismo mes.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC