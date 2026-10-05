Atenea Open 2026: Las ‘diosas’ enfrentarán a Regatas Lima en Villa El Salvador. (Foto: Atlético Atenea)
Atenea Open 2026: Las ‘diosas’ enfrentarán a Regatas Lima en Villa El Salvador. (Foto: Atlético Atenea)
Por Redacción EC

El Atenea Open 2026 sigue su recorrido. Club Atlético Atenea llega al Polideportivo Villa El Salvador el domingo 11 de octubre para continuar con su preparación a pocos días del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El plato fuerte será el partido entre las ‘diosas’ y Club Regatas Lima.

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