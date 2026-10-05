El Atenea Open 2026 sigue su recorrido. Club Atlético Atenea llega al Polideportivo Villa El Salvador el domingo 11 de octubre para continuar con su preparación a pocos días del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El plato fuerte será el partido entre las ‘diosas’ y Club Regatas Lima.

En ese partido, la afición podrá ver en acción a figuras como la central olímpica Julieta Lazcano; la máxima anotadora de la última Liga Peruana de Vóley, Nicole Pérez, y la peruana Thaisa McLeod. Será un nuevo duelo ante un rival al que el equipo dirigido por Lorena Góngora venció 3-1 en la última fecha de la Fase 2 de la temporada pasada.

Con este circuito, el club busca descentralizar el vóley llevando la presentación de su primer equipo a distintos puntos de Lima, para que más comunidades vivan de cerca este deporte de primer nivel. La primera parada fue en el Coliseo Carmela Estrella de Chosica.

La jornada empezará a las 10:30 a.m. con un festival deportivo en el que jugarán las canteras del club y su equipo masculino, además de un FamFest y el desfile de las categorías Promocionales, Máster y Masculino. Una experiencia para disfrutar dentro y fuera de la cancha.

Precios de entradas – Atenea Open 2026 (Villa El Salvador)

Precios de preventa (hasta el 4 de octubre)

General: S/ 10 Preferencial

Norte y Sur: S/ 15

Zona Diosas: S/ 20

Monte Olimpo: S/ 30

Conadis: S/ 5

Venta regular (desde el 5 de octubre)

General: S/ 10

Preferencial Norte y Sur: S/ 20

Zona Diosas: S/ 30

Monte Olimpo: S/ 40

Conadis: S/ 5

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