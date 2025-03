Atlético Atenea vs Regatas Lima EN VIVO por LNSV 2025 | Regatas Lima se enfrenta a Atlético Atenea este sábado 8 de marzo del 2025 a las 5:00 p.m. (hora peruana) en el Polideportivo de Villa El Salvador en Lima, Perú. Ambos equipos buscarán llevarse la victoria del duelo y seguir el pase a la siguiente etapa. No te pierdas el duelo de la Liga Peruana de Vóley. ¿Dónde ver Regatas vs Atenea EN VIVO? podrás seguir el evento desde la señal de Movistar Deportes, Latina TV y a través de Youtube del canal de este último. Por último, puedes seguir la cobertura del duelo desde la web de El Comercio.