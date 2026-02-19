AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo: así se jugará la primera edición del torneo

La primera edición del AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo está a la vuelta de la esquina y promete reunir a muchos entusiastas amantes de este deporte. Será un día de competencia en familia, con un excelente ambiente, dinámicas y más. Aquí te contamos todos los detalles del evento.

Los 12 equipos participantes estarán distribuidos en cuatro grupos de tres, en los que se enfrentarán todos contra todos en busca de llegar a las semifinales del torneo.

Solo pasará un equipo por serie para medirse en un partido de eliminación directa por el pase a la final. Los que resulten perdedores jugarán por la medalla de bronce.

Cabe mencionar que todos los partidos, tanto de la serie de grupos, como de las finales, se jugarán bajo el formato de 3 sets con 15 puntos en cada uno y una diferencia mínima de dos.

EQUIPOS CONFIRMADOS

Los Pancitos de la Carretera

Las Cobras

Punto Final

Solypower

Smart Arena

Toco y Me Voy

Las Palmas

Los Increíbles

La Guardería

Tsunami

Villa Coral

Lago Kulisic

¿Cuándo y dónde es el AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo?

La playa Sol y Mar, del distrito sureño de Asia, será sede de la competencia que se realizará en un full day el próximo sábado 21 de febrero. El certamen empezará a las 10:00 a.m. y finalizará cerca de las 6:30 de la tarde, cuando conozcamos al primer campeón del campeonato.

Esta primera edición ha despertado una gran expectativa entre los aficionados al vóley. Recordemos, que solo 12 equipos de más de 20 playas elegibles, participarán del AVA Volley Sunfest organizado por El Comercio e Inyogo.

Reglas especiales

Este innovador torneo tendrá tres reglas especiales, haciéndolo mucho más atractivo tanto para los participantes como para el ferviente público que asistirá al evento para alentar a sus equipos favoritos.

Super punto: Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el punto que se vaya a jugar valdrá el doble.

Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el punto que se vaya a jugar valdrá el doble. Uno menos: Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el equipo contrario tendrá que jugar ese punto con 1 jugador menos.

Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el equipo contrario tendrá que jugar ese punto con 1 jugador menos. Refuerzo Pro (aplica solo en la final): Si el equipo elige esta SÚPER CARD, un jugador o jugadora PRO reforzará al equipo por los siguientes 3 puntos.

Lista de clubes de playa elegibles

Totoritas

Caleta Bujama

Asia Golf Club

Las Arenas

Chupikalla

Playa del Golf

Bora Bora

Playa Del Sol

Playa Blanca

Flamencos

La Isla

Las Brisas

Mar Azul

Cayma

Las Palmas

Los Cocos

Kapala

Sol y Mar

Playa Bonita

Costa del Sol

Palabritas

Cocoa

Gaviotas

Todas las incidencias del evento estarán, en exclusiva, a través de la web de El Comercio. Además, se transmitirá EN VIVO y se compartirán fotos de cada partido.

