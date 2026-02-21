AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo: partidos, resultados y clasificados del torneo en Asia

Este sábado 21 de febrero se disputará la primera edición del AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo, evento deportivo que congregará a una importante cantidad de entusiastas voleibolistas amateurs, quienes alcanzaron uno de los cupos para ser parte del torneo.

La jornada inicia desde las 10:00 a.m. en la playa Sol y Mar del distrito de Asia, con la ceremonia de inauguración que contará con la presencia de los representantes de la organización y las marcas auspiciadoras.

Serán 12 los equipos participantes que se enfrentarán en una fase preliminar que comprende 4 grupos. Una vez que se tenga al ganador de cada serie, pasaremos a las semifinales del torneo y posterior partido por el título. También se jugará una definición por el tercer lugar.

Equipos

Los Pancitos de la Carretera

Las Cobras

Punto Final

Solypower

Smart Arena

Toco y Me Voy

Las Palmas

Los Increíbles

La Guardería

Tsunami

Villa Coral

Lago Kulisic

Grupos del torneo

Reglas especiales

Este innovador torneo tendrá tres reglas especiales, haciéndolo mucho más atractivo tanto para los participantes como para el ferviente público que asistirá al evento para alentar a sus equipos favoritos.

Super punto: Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el punto que se vaya a jugar valdrá el doble.

Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el punto que se vaya a jugar valdrá el doble. Uno menos: Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el equipo contrario tendrá que jugar ese punto con 1 jugador menos.

Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el equipo contrario tendrá que jugar ese punto con 1 jugador menos. Refuerzo Pro (aplica solo en la final): Si el equipo elige esta SÚPER CARD, un jugador o jugadora PRO reforzará al equipo por los siguientes 3 puntos.

Programación del evento

Premios del AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo

Como premio, se entregarán a cada uno de los equipos que ocupen los tres primeros lugares giftcards de JetSMART, de acuerdo con el siguiente detalle:

1° puesto: USD 3,800

2° puesto: USD 2,000

3° puesto: USD 1,200

Asimismo, como premio, se entregarán a cada uno de los equipos que ocupen los tres primeros lugares giftcards de AVA, de acuerdo con el siguiente detalle:

1° puesto: S/ 3,000

2° puesto: S/ 2,000

3° puesto: S/ 1,000

¿Cuál es el objetivo del evento?

Esta iniciativa busca no solo promover el deporte y el talento, sino también fortalecer los lazos comunitarios y recreativos durante la temporada de verano.

Además, la organización del evento prepara un show con música en vivo, DJ y actividades frente al mar harán que no sea solo un torneo, sino el evento del verano.

