AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo EN VIVO: sigue los partidos del torneo en Asia

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿El retiro, Cantolao o a Chongoyape como Cueva? Qué sigue para Zambrano tras dejar Alianza en medio de una denuncia y a los casi 37 años
- Ignacio Buse y los Grand Slam en el horizonte: por qué destaca en la gira sudamericana y que debe pasar para estar en Roland Garros y Wimbledon
- ¡Atención! Esta es la terna arbitral encargada del Sporting Cristal vs. Universitario por Liga 1
- AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo: ¿Cuál es el objetivo de este evento deportivo?
- AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo: todo lo que debes saber del torneo en Asia
Son 12 los equipos participantes que se enfrentan en una fase preliminar que comprende 4 grupos. Una vez que se tenga al ganador de cada serie, pasaremos a las semifinales del torneo y posterior partido por el título. También se jugará una definición por el tercer lugar.