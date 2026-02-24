Con gran éxito se celebró la primera edición del AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo, que reunió el último sábado 21 de febrero a una importante cantidad de entusiastas amantes del vóley en la playa Sol y Mar del distrito de Asia. La jornada contó con emocionantes partidos, activaciones, y la presencia de una referente del deporte peruano, Milagros Moy.

La exseleccionada nacional, junto Cinthia Herrera (de amplio recorrido en la Liga Nacional de Vóley), fueron los refuerzos elegidos por la organización para la gran final del torneo. Ambas defendieron por algunos puntos las camisetas de Villa Coral (Moy) y Punto Final, equipos que llegaron a la definición de la competición.

“Amo jugar vóley playa. Siempre donde hayan eventos que incentiven el deporte y la gente vaya a pasarla bien, sobre todo campeonatos masters, yo estoy dispuesta a apoyar”, comentó la jugadora olímpica en Atlanta 1996 y Sídney 2000.

En esa línea, destacó el ambiente vivido en el distrito de Asia, en donde primó la unidad y confraternidad entre los participantes y asistentes que se dieron cita para apoyar a sus favoritos. “Muy buena organización, además he visto medallas y trofeos muy lindos”, apuntó Moy.

José Manuel Jurado, gerente general de El Comercio, junto a las exvoleibolistas Milagros Moy y Cinthia Herrera. (Foto: Julio Reaño / El Comercio).

La jornada inició desde las 10:00 a.m. con la ceremonia de inauguración, que contó con la presencia de los representantes de AVA, El Comercio e Inyogo.

Fueron 12 los equipos participantes que se enfrentaron en una fase preliminar, que comprendió cuatro grupos. Una vez que se tuvo al ganador de cada serie, se jugaron las semifinales del torneo y posterior partido por el título.

Por otro lado, la destacada deportista compartió un breve comentario sobre la actualidad del vóley en nuestro país, el mismo que a nivel internacional ha recuperado cierta notoriedad con el subcampeonato sudamericano y participación en el Mundial de Clubes de Alianza Lima en 2025.

“Veo que la Liga Nacional ha mejorado mucho, pero aún existe ese problema de que las jugadoras no salen a jugar a clubes del extranjero”, indicó Milagros Moy.

Actualmente, se dedica a enseñar este deporte en dos colegios y en el Centro Naval de San Borja. “Tengo alumnos que tienen condiciones y ahí estoy formándolos desde chiquitos porque en los colegios tengo categorías infantiles”, contó a El Comercio.

Milagros Moy es una de las voleibolistas peruanas más representativas de las últimas décadas. Integrante de la selección nacional durante varios años, participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y Sídney 2000, además de competir en Campeonatos Mundiales y Copas del Mundo organizadas por la FIVB.

A nivel de clubes, desarrolló una sólida carrera internacional de casi quince años en Europa, compitiendo en ligas de alto nivel como las de Italia, España y Alemania.