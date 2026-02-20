AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo: ¿quiénes serán las exvoleibolistas que podrán reforzar a los finalistas?

El AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo, que se disputará este fin de semana en el distrito de Asia, presentará una serie de innovaciones para hacer los partidos mucho más atractivos, tanto para los participantes como para los asistentes al evento en la playa Sol y Mar.

Uno de los más llamativos será la posibilidad de contar con dos exvoleibolistas profesionales, quienes reforzarán a los finalistas del campeonato. Milagros Moy y Cinthia Guerrero se sumarán al AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo. Las deportistas podrán ser elegidas por los equipos que disputen el título, cuando estos lo decidan, a través de un comodín.

Las dos exvoleibolistas reforzarán por tres puntos consecutivos, gracias a la Super-Card que será de uso exclusivo en la final del torneo.

Milagros Moy

Es una de las voleibolistas peruanas más representativas de las últimas décadas. Integrante de la selección nacional durante varios años, participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y Sídney 2000, además de competir en Campeonatos Mundiales y Copas del Mundo organizadas por la FIVB. A nivel de clubes, desarrolló una sólida carrera internacional de casi quince años en Europa, compitiendo en ligas de alto nivel como las de Italia, España y Alemania.

Cinthia Herrera

Es una exvoleibolista peruana nacida en 1989 que se desempeña principalmente como bloqueadora central. A lo largo de su carrera en el voleibol de sala ha integrado diversos clubes del ámbito nacional, sumando experiencia en equipos como Deportivo Géminis (2013/14), Divino Maestro (2015/16), SPV Sport Performance Volleyball (2016–2018), Deportivo Alianza (2018/19), Molivoleibol (2019–2021) y Latino Amisa (2021/22).

Reglas especiales

Este innovador torneo tendrá tres reglas especiales, haciéndolo mucho más atractivo tanto para los participantes como para el ferviente público que asistirá al evento para alentar a sus equipos favoritos.

Super punto: Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el punto que se vaya a jugar valdrá el doble.

Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el punto que se vaya a jugar valdrá el doble. Uno menos: Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el equipo contrario tendrá que jugar ese punto con 1 jugador menos.

Si el equipo elige esta SÚPER CARD, el equipo contrario tendrá que jugar ese punto con 1 jugador menos. Refuerzo Pro (aplica solo en la final): Si el equipo elige esta SÚPER CARD, un jugador o jugadora PRO reforzará al equipo por los siguientes 3 puntos.

¿Quiénes pueden participar del AVA Volley Sunfest?

Cabe precisar que en este torneo los jugadores participantes deberán ser residentes de las distintas playas de Asia, así como de las otras consideradas en las bases del campeonato.

Es importante informar que los inscritos deberán ser mayores de 16 años de edad y no podrán ser jugadores profesionales activos o retirados de voley. Además, cada jugador podrá representar como máximo a 1 equipo.

Todas las incidencias del evento estarán, en exclusiva, a través de la web de El Comercio. Además, se transmitirá EN VIVO y se compartirán fotos de cada partido.

