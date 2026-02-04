Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino inicia su cuenta regresiva

Todo va quedando listo para el Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2026 que se llevará a cabo en Lima del 18 al 22 de febrero.

El torneo en su edición número 39 es organizado por la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV), reunirá a nueve equipos de seis países, que se enfrentarán en la fase de grupos en busca del título continental y de los dos codiciados cupos para el Mundial de Clubes de la FIVB 2026.

Perú tendrá tres representantes locales: Alianza Lima, Universidad San Martín (USMP) y Regatas Lima. Estas escuadras fueron las mejor posicionadas en la temporada doméstica y formarán parte del grupo de competidores que iniciarán la lucha por el cetro continental.

La fase de grupos promete partidos de alto voltaje distribuidos en tres series:

Miércoles 18 de febrero arrancan los duelos entre Osasco (Brasil) vs. Olympic (Bolivia), Alianza Lima vs. Banco República (Uruguay) y Regatas Lima vs. UVIV (Ecuador).

Jueves 19 continúan los enfrentamientos con SESI (Brasil) vs. UVIV, Alianza Lima vs. USMP y Osasco vs. Boston College (Chile).

Viernes 20 cierran la fase inicial Boston College vs. Olympic, SESI vs. Regatas y USMP vs. Banco República.

Este campeonato no solo significará un desafío deportivo, sino también una fiesta para los hinchas peruanos.