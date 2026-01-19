Pese a las tensiones de los últimos días por la organización del torneo, Alianza confirmó su participación en el próximo Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley. Así lo confirmó Cenaida Uribe, gerente del equipo blanquiazul en el programa “De Una” de Radio Ovación, donde también dio detalles sobre el presente deportivo del club.

Uribe apuntó que la decisión no fue sencilla, pero lo harán a pedido de la hinchada. “A pedido de la gente vamos a jugar. Provoca no hacerlo, pero sabemos la responsabilidad que tenemos. Una decisión así habría que pensarla bien. La hinchada nos apoya en los reclamos, pero también quiere vernos competir”, señaló.

En cuanto al desarrollo de la Liga Peruana de Vóley, la dirigente consideró que el campeonato ingresará en una etapa decisiva y exigente para todos los equipos. “Creo que será una segunda fase complicada. En el último partido tuvimos altibajos, pero ahora lo importante es ganar. Todos los rivales están fuertes y no es un torneo fácil para nadie”, explicó.

Finalmente, Uribe reveló que Ysabella Sánchez continuará una temporada más en Alianza, tras su renovación con el club.

De esta manera, Alianza Lima busca pasar página a la polémica institucional y enfocarse plenamente en la competencia, tanto a nivel local como internacional.

El Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2026 se disputará entre el 18 y 22 de febrero en Perú.