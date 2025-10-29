Las blanquiazules ganaron su cupo a este torneo, tras alcanzar el subcampeonato en el Sudamericano.
Las blanquiazules ganaron su cupo a este torneo, tras alcanzar el subcampeonato en el Sudamericano.
Redacción EC
Redacción EC

Pese a que se tenía previsto que el femenino 2025 se realice en China, finalmente la organización del torneo confirmó que Brasil será la sede oficial.

LEE TAMBIÉN: Sebastián Britos: “Nos han bajado el precio constantemente y lo hemos demostrado a lo largo y ancho del país”

En este torneo, que incluye a ocho equipos, tendrá la histórica participación de Alianza Lima, que ocupó el segundo lugar en el último Sudamericano de Clubes.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

El torneo está programado a iniciarse en la ciudad de Sao Paulo desde el próximo martes 9 de diciembre hasta el 14 del mismo mes.

MIRA: Fabián Bustos califica de “error” su decisión de salir de Universitario a mitad de temporada | VIDEO

CLUBES PARTICIPANTES

  • Osasco Voleibol Clube (Brasil) --> Equipo anfitrión
  • Dentil/Praia Clube (Brasil) --> Campeón Sudamericano Clubes 2025
  • Imoco Voley Conegliano (Italia) --> Campeón Champions League 2024-25
  • Pallavolo  Scandicci (Italia) --> Subcampeón Champions League 2024-25
  • Alianza Lima (Perú) --> Subcampeón Sudamericano Clubes 2025
  • VC Zhetysu (Kazajistán) --> Campeón de Asia 2025
  • Zamalek SC (Egipto) --> Campeón de África 2025
  • Por definir.

Cabe mencionar que se realizará un sorteo para agrupar a los clubes en dos series, y disputen tres partidos. Los dos primeros de cada serie jugarán las semifinales de la competición.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC