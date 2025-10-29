Pese a que se tenía previsto que el Mundial de Clubes de vóley femenino 2025 se realice en China, finalmente la organización del torneo confirmó que Brasil será la sede oficial.
En este torneo, que incluye a ocho equipos, tendrá la histórica participación de Alianza Lima, que ocupó el segundo lugar en el último Sudamericano de Clubes.
El torneo está programado a iniciarse en la ciudad de Sao Paulo desde el próximo martes 9 de diciembre hasta el 14 del mismo mes.
CLUBES PARTICIPANTES
- Osasco Voleibol Clube (Brasil) --> Equipo anfitrión
- Dentil/Praia Clube (Brasil) --> Campeón Sudamericano Clubes 2025
- Imoco Voley Conegliano (Italia) --> Campeón Champions League 2024-25
- Pallavolo Scandicci (Italia) --> Subcampeón Champions League 2024-25
- Alianza Lima (Perú) --> Subcampeón Sudamericano Clubes 2025
- VC Zhetysu (Kazajistán) --> Campeón de Asia 2025
- Zamalek SC (Egipto) --> Campeón de África 2025
- Por definir.
Cabe mencionar que se realizará un sorteo para agrupar a los clubes en dos series, y disputen tres partidos. Los dos primeros de cada serie jugarán las semifinales de la competición.
