Selección peruana de vóley femenino Sub 17.
La selección peruana de vóley femenino Sub 17 ganó la medalla de bronce en el Sudamericano de la categoría, disputado este mes en nuestra capital.
La dirigidas por el entrenador Marcello Bencardino se impusieron con contundencia a Chile el último fin de semana, con parciales de 25-17, 25-18 y 25-15.
Plantel de Perú
- Mireya Maldonado (Armadora)
- Fernando Pinto (Exterior)
- Danna Silva (Central)
- Tamara Galdos (Opuesta)
- Valentina Valera (Exterior)
- Cielo Quispe (Opuesta)
- Sofia Olavarría (Exterior)
- Dara Herrada (Central)
- Kaori Mendoza (Líbero)
- Brianna Odria (Exterior)
- Milagros Solis (Exterior)
- Kiara Lazo (Central)
- Marcela Manrique (Armadora)
- Vannia Adrianzén (Líbero)
El comando lo integraron Lorena Gongora (asistente técnico), Ronald Mendez (asistente), David Ramírez (estadístico), Mauricio Tejada (médico), Miguel Mosqueira (fisioterapeuta), Álvaro Palacios (trainer), Fergie Patron (nutricionista) y David Castillo (psicólogo).
Cabe mencionar que Venezuela ganó el torneo, en una histórica final ante Brasil.
