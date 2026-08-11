La selección peruana se mide ante Italia este miércoles 12 de agosto por los octavos de final del Mundial de Vóley Sub 17 2026, que se disputa en Chile. La Bicolor afrontará uno de sus mayores desafíos del torneo luego de superar la fase de grupos y buscará meterse entre las ocho mejores selecciones de la competencia. ¿A qué hora juega Perú vs. Italia y dónde ver el partido EN VIVO por TV y streaming?

Consulta los canales de TV y plataformas online para ver el partido Perú vs. Italia el miércoles 12 de agosto por los octavos de final del Mundial de Vóley Sub 17 que se disputa en Chile.

¿Qué canal transmite Perú vs. Italia EN VIVO por TV y streaming online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Perú vs. Italia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este miércoles 12 de agosto de 2026, por los octavos de final del Mundial de Vóley Sub 17.

Para Perú, el partido podrá seguirse a través de Latina (canal 2), que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial de Vóley Sub 17, además de las plataformas digitales habilitadas para el torneo. La organización también ofrece la posibilidad de seguir los encuentros mediante VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World, según la disponibilidad territorial.

¿A qué hora juega Perú vs. Italia por el Mundial de Vóley Sub 17 2026?

El partido entre Perú e Italia se disputará este miércoles 12 de agosto. El encuentro está programado para las 1:00 p.m. (hora peruana).

Perú: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Chile: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Argentina: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Brasil: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Colombia: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Ecuador: 1:00 p.m.

1:00 p.m. México: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Estados Unidos (ET): 2:00 p.m.

2:00 p.m. España: 8:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite Perú vs. Italia EN VIVO por octavos del Mundial de Vóley Sub 17 2026?

País Horarios Canal TV y streaming Perú 1:00 p.m. VBTV / Latina Chile 2:00 p.m. VBTV Colombia 1:00 p.m. VBTV Ecuador 1:00 p.m. VBTV México 12:00 p.m. VBTV Argentina 3:00 p.m. VBTV Brasil 3:00 p.m. VBTV Estados Unidos 2:00 p.m. VBTV España 8:00 p.m. VBTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Perú vs. Italia por el Mundial de Vóley Sub 17 2026

Fecha: miércoles 12 de agosto de 2026

miércoles 12 de agosto de 2026 Partido: Perú vs. Italia

Perú vs. Italia Instancia: octavos de final

octavos de final Hora: 1:00 p.m. (Perú)

1:00 p.m. (Perú) Hora en Chile: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Streaming: VBTV, Latina

VBTV, Latina Sede: Chile

¿En qué canal transmiten Perú vs. Italia hoy por el Mundial de Vóley Sub 17 en Perú?

En Perú, la selección nacional afrontará este miércoles uno de los partidos más importantes de su participación en el Mundial de Vóley Sub 17. El encuentro ante Italia comenzará a la 1:00 p.m. (hora peruana) y corresponde a los octavos de final del campeonato.

La competencia cuenta con transmisión oficial a través de Latina (canal 2), por señal abierta y cable TV. Además, podrá verse a través de VBTV, la plataforma de Volleyball World, aunque la disponibilidad puede depender de los derechos de emisión establecidos para cada país.

¿Cómo llega Perú al partido contra Italia?

Perú llega a esta instancia después de completar la fase de grupos en el Grupo B, donde enfrentó a Túnez, Venezuela, México, Filipinas y China. La Bicolor aseguró su clasificación a los octavos de final luego de imponerse a Filipinas en un intenso partido que terminó 3-1.

El equipo nacional buscará ahora dar un nuevo golpe en el campeonato y avanzar a los cuartos de final. Al frente tendrá a Italia, selección que integró el Grupo D junto con China Taipéi, Puerto Rico, Corea del Sur, República Dominicana y Argelia.

¿Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial de Vóley Sub 17?

Los octavos de final del Mundial de Vóley Sub 17 2026 se disputarán este miércoles 12 de agosto en las tres sedes del torneo en Chile. Después de esta ronda, los equipos clasificados avanzarán a los cuartos de final, programados para el 14 de agosto en Santiago. Las semifinales se jugarán el 15 y la gran final está prevista para el 16 de agosto.