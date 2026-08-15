Set 1 Set 2 Set 3 Perú Venezuela

La selección peruana continúa en competencia en el Mundial de Vóley Sub-17. Luego de superar 3-2 a República Checa en un partidazo, las Matadorcitas disputarán ahora los partidos por la clasificación del 13° al 16° puesto del torneo. Su próximo desafío será ante Venezuela. Conoce la fecha, el horario y todos los detalles de este esperado encuentro.

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¿Qué canal transmite Perú vs. Venezuela EN VIVO por TV y streaming online?

Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Perú vs. Venezuela EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 16 de agosto de 2026, por playoffs del 13ero al 16to lugar del Mundial de Vóley Sub 17.

Para Perú, el partido podrá seguirse a través de Latina (canal 2), que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial de Vóley Sub 17, además de las plataformas digitales habilitadas para el torneo. La organización también ofrece la posibilidad de seguir los encuentros mediante VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World, según la disponibilidad territorial.

¿A qué hora juega Perú vs. Venezuela por el Mundial de Vóley Sub 17 2026?

El partido entre Perú y Venezuela se disputará este domingo 16 de agosto. El encuentro está programado para las 11:00 a.m. (hora peruana).

Perú: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Chile: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Argentina: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Brasil: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Colombia: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Ecuador: 11:00 a.m.

11:00 a.m. México: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Estados Unidos (ET): 12:00 p.m.

12:00 p.m. España: 6:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite Perú vs. Venezuela EN VIVO por octavos del Mundial de Vóley Sub 17 2026?

País Horarios Canal TV y streaming Perú 11:00 a.m. VBTV / Latina Chile 12:00 p.m. VBTV Colombia 11:00 a.m. VBTV Ecuador 11:00 a.m. VBTV México 10:00 p.m. VBTV Argentina 1:00 p.m. VBTV Brasil 1:00 p.m. VBTV Estados Unidos 12:00 p.m. VBTV España 6:00 p.m. VBTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Perú vs. Venezuela por el Mundial de Vóley Sub 17 2026

Fecha: domingo 16 de agosto de 2026

domingo 16 de agosto de 2026 Partido: Perú vs. Venezuela

Perú vs. Venezuela Instancia: playoffs del 13ero al 16to lugar

playoffs del 13ero al 16to lugar Hora: 11:00 a.m. (Perú)

11:00 a.m. (Perú) Hora en Venezuela: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Streaming: VBTV, Latina

VBTV, Latina Sede: Chile

¿En qué canal transmiten Perú vs. Venezuela hoy por el Mundial de Vóley Sub 17 en Perú?

En Perú, la selección nacional afrontará este domingo en un importante duelo por los playoffs del 13ero al 16to lugar en el Mundial de Vóley Sub 17. El encuentro ante Venezuela comenzará a la 11:00 a.m. (hora peruana).

La competencia cuenta con transmisión oficial a través de Latina (canal 2), por señal abierta y cable TV. Además, podrá verse a través de VBTV, la plataforma de Volleyball World, aunque la disponibilidad puede depender de los derechos de emisión establecidos para cada país.