Por Marco Quilca León

En una noche que exigía precisión emocional y claridad en la ejecución, la Universidad San Martín eligió no titubear. En el Polideportivo de Villa El Salvador, el equipo santo derrotó con un contundente 3-0 (25-23, 25-23 y 25-21) a Alianza Lima en la primera final de la Liga Peruana de Vóley, en un resultado que no solo abre la puerta al título después de cinco años, sino que también corta una racha que parecía inquebrantable.

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