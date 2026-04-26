La San Martín dio cátedra en la primera final. Ganó en el campo y en las tribunas y casi tiene los créditos para graduarse como campeón de la Liga Peruana de Vóley. Esta tarde, las santas van por su sexta corona, pero para ello deben volver a derrotar a Alianza Lima, un equipo que sabe lo que es afrontar partidos con la presión en contra.

Por eso se trata de la gran final de la Liga Peruana de Vóley. Un duelo entre las vigentes bicampeonas, Alianza Lima, y el único cuadro que ha podido ganarles en campo a las blanquiazules, la San Martín. El domingo pasado fue victoria de las santas por un contundente 3-0 y de repetir el éxito, volverá a gritar campeón luego de cinco temporadas y de haber tocado fondo en el camino.

Creencia santa

Hace apenas cuatro años, en el 2022, la San Martín veía cómo una mala inscripción la hacía descender de categoría en la Liga Peruana. Sin embargo, gracias a que aumentaron los equipos para la siguiente temporada, pudo mantenerse en la máxima categoría al ganar la Liga Intermedia de inmediato. Las santas nunca perdieron la fe de recuperar su buen nombre y se subieron al podio en todas las ediciones, pero el título se les escapaba (en el 2024 perdieron ante Alianza).

Ahora están a un partido de coronar su gran regreso. “La San Martín debe mantener la serenidad para mantener su nivel, porque más allá del resultado la llave sigue abierta”, comenta Tabatha Belén, periodista del programa “Dosis de Vóley”, quien destacó que todas las atacantes santas “pegaron bien” y alabó el trabajo de la opuesta Areola Owokoniran.

Pero fue el buen trabajo en defensa lo que les permitió dominar el partido. “Deben mantener su eficacia en la recepción, que fue espectacular. Pamela Cuya fue la mejor del partido, con esos primeros toques que fueron super buenos”, agrega Sergio Moreno, periodista del programa “Ataque cruzado” de “A Presión”.

Adeola Owokoniran. Foto: Instagram

Jerarquía íntima

“Hay un plantel que puede remontar y forzar el extragame”, asegura Tabatha Belén y Alianza ha demostrado que puede escapar de situaciones límites, como vencer a las mismas santas en el Sudamericano o jugar el Mundial de Clubes a buen nivel.

Pero debe corregir cosas urgentes para que no se vean sorprendidos nuevamente. “Debe cambiar la decisión de Facundo, de que, si no funciona una jugadora como Elina, la cambie al inicio de set y no cuando el set ya está cuesta arriba”, comenta Sergio Moreno.

Alianza Lima es bicampeón nacional y también se enfocará en el Mundial de Clubes. San Martín, Universitario y Regatas quieren evitar el tricampeonato blanquiazul.

A Alianza le costó hacer daño con las centrales. Ni Maricarmen Guerrero ni Diana de la Peña pudieron hacerse sentir y ante ello, el entrenador no atinó a corregir con Megan Hart. “Debió ponerla y al ser extranjera, jugar con Sandra Ostos que cuando entró lo hizo muy bien, pero Facundo insistió con Elina”, agrega Sergio.

Para Tabatha, era previsible que las santas iban a buscar a Elina con el saque. “Deben busca que no se sienta esa falta de recepción, que el primer toque sea más amable para María Alejandra Marín y a partir de ahí armar sus jugadas”, agrega la periodista.

Quizás se atreva a ensayar variantes para esta revancha, ya que debe ganar sí o sí para forzar el extragame del próximo domingo.

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