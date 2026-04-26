Por Christian Cruz Valdivia

La San Martín dio cátedra en la primera final. Ganó en el campo y en las tribunas y casi tiene los créditos para graduarse como campeón de la Liga Peruana de Vóley. Esta tarde, las santas van por su sexta corona, pero para ello deben volver a derrotar a Alianza Lima, un equipo que sabe lo que es afrontar partidos con la presión en contra.

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