Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esmeralda Sánchez se consolidó como pieza clave en el esquema íntimo. (Crédito: LNSV)
Esmeralda Sánchez se consolidó como pieza clave en el esquema íntimo. (Crédito: LNSV)
Por Redacción EC

Orgullo blanquiazul. Esmeralda Sánchez volvió a dejar en alto el nombre de Alianza Lima y del vóley peruano al ser reconocida, por segundo año consecutivo, como la Mejor Líbero del Sudamericano de Clubes que se llevó a cabo en nuestro país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: