Orgullo blanquiazul. Esmeralda Sánchez volvió a dejar en alto el nombre de Alianza Lima y del vóley peruano al ser reconocida, por segundo año consecutivo, como la Mejor Líbero del Sudamericano de Clubes que se llevó a cabo en nuestro país.

La propia institución victoriana celebró el logro en sus redes sociales con un mensaje contundente: “La mejor de Sudamérica”, destacando el desempeño de su capitana a lo largo del torneo continental.

La mejor de Sudamérica 🔝🌎🤩



Por segundo año consecutivo, nuestra 'capi' Esmeralda Sánchez es premiada como La Mejor Líbero del Sudamericano de Clubes. 👏🏾



¡Orgullo blanquiazul! 💙🥹 pic.twitter.com/4MWf8Ew4F9 — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) February 23, 2026

Esmeralda Sánchez se consolidó como pieza clave en el esquema íntimo gracias a su regularidad en recepción, defensa y liderazgo dentro del campo. Su rendimiento fue determinante para que el equipo compitiera al más alto nivel frente a los mejores clubes del continente.

No es la primera vez que la líbero recibe esta distinción. El premio consecutivo confirma su vigencia y la posiciona como una de las referentes del vóley sudamericano en su posición.