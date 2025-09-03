Estados Unidos y Turquía se enfrentan este jueves 4 de septiembre del 2025 a las 5:00 a.m. (horario local peruano) por los cuartos de final del Mundial de Vóley 2025. El partido tendrá lugar en el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok, ubicado en Tailandia. No te pierdas este encuentro entre EE.UU. o Turquía en el campeonato. ¿Cómo puedes ver el Mundial de Vóley 2025 EN VIVO? Podrás sintonizarlo desde Perú a través de la señal de Latina TV y también a través de DirecTVSports o DGO. Por último, podrás seguir el duelo minuto a minuto desde la web de El Comercio.