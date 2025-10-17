Alianza Lima es el vigente bicampeón de la Liga Nacional de Vóley en el Perú y subcampeón sudamericano 2025, pero busca dar un paso hacia adelante en el crecimiento de este deporte.

LEE TAMBIÉN: El documental que celebra a los ídolos de la Copa América de 1975 y reconstruye la gloria del último título de Perú con inteligencia artificial y archivo inédito

Por tal motivo, sigue sumando piezas importantes en el plantel que dirige Facundo Morando y este viernes anunció el fichaje de la estadounidense Meegan Hart.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

A través de sus canales oficiales, la institución blanquiazul le dio la bienvenida.

Meegan Hart es nueva voleibolista de Alianza Lima. ✍🏾🇺🇸



¡Bienvenida! 💜 pic.twitter.com/eg1J2luuJt — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) October 17, 2025

Es una bloqueadora central de 26 años y 1.89 cm que llega del AltaFratte Volley Padova de Italia.

También tuvo experiencia internacional en el NXLED Chameleons de República Checa y Olympiada Neapolis VB de Chipre.

Cabe mencionar que Alianza Lima tendrá su presentación oficial el próximo sábado 25 y domingo 26 de octubre en un cuadrangular amistoso.

Además de las blanquiazules, estarán presentes Regatas Lima, River Plate de Argentina y Fluminense de Brasil. Los partidos se jugarán en el Coliseo Dibós.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.