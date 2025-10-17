Alianza Lima es el vigente bicampeón de la Liga Nacional de Vóley en el Perú y subcampeón sudamericano 2025, pero busca dar un paso hacia adelante en el crecimiento de este deporte.
Por tal motivo, sigue sumando piezas importantes en el plantel que dirige Facundo Morando y este viernes anunció el fichaje de la estadounidense Meegan Hart.
A través de sus canales oficiales, la institución blanquiazul le dio la bienvenida.
Es una bloqueadora central de 26 años y 1.89 cm que llega del AltaFratte Volley Padova de Italia.
También tuvo experiencia internacional en el NXLED Chameleons de República Checa y Olympiada Neapolis VB de Chipre.
Cabe mencionar que Alianza Lima tendrá su presentación oficial el próximo sábado 25 y domingo 26 de octubre en un cuadrangular amistoso.
Además de las blanquiazules, estarán presentes Regatas Lima, River Plate de Argentina y Fluminense de Brasil. Los partidos se jugarán en el Coliseo Dibós.
