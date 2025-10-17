La bloqueadora central de 1.89 cm llega para reforzar al equipo bicampeón nacional de la Liga Nacional.
Redacción EC
es el vigente bicampeón de la Liga Nacional de Vóley en el Perú y subcampeón sudamericano 2025, pero busca dar un paso hacia adelante en el crecimiento de este deporte.

Por tal motivo, sigue sumando piezas importantes en el plantel que dirige Facundo Morando y este viernes anunció el fichaje de la estadounidense Meegan Hart.

A través de sus canales oficiales, la institución blanquiazul le dio la bienvenida.

Es una bloqueadora central de 26 años y 1.89 cm que llega del AltaFratte Volley Padova de Italia.

También tuvo experiencia internacional en el NXLED Chameleons de República Checa y Olympiada Neapolis VB de Chipre.

Cabe mencionar que Alianza Lima tendrá su presentación oficial el próximo sábado 25 y domingo 26 de octubre en un cuadrangular amistoso.

Además de las blanquiazules, estarán presentes Regatas Lima, River Plate de Argentina y Fluminense de Brasil. Los partidos se jugarán en el Coliseo Dibós.

