Resumen

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Facundo Morando, técnico tricampeón con Alianza Lima en la Liga Nacional de Vóley. Foto: Alianza Lima
Facundo Morando, técnico tricampeón con Alianza Lima en la Liga Nacional de Vóley. Foto: Alianza Lima
Por Redacción EC

Facundo Morando, técnico tricampeón con Alianza Lima en la Liga Nacional de Vóley, confirmó el cierre de su etapa en el club íntimo. El estratega argentino, pieza clave en el reciente dominio del equipo íntimo, reveló que no continuará la próxima temporada, aunque dejó abierta la posibilidad de un regreso en el futuro.

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