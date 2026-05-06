Facundo Morando, técnico tricampeón con Alianza Lima en la Liga Nacional de Vóley, confirmó el cierre de su etapa en el club íntimo. El estratega argentino, pieza clave en el reciente dominio del equipo íntimo, reveló que no continuará la próxima temporada, aunque dejó abierta la posibilidad de un regreso en el futuro.

“El año que viene ya no voy a estar para el club, pero siempre estaré a disposición para lo que se necesite y espero que en algún momento haya una segunda vuelta”, expresó en declaraciones exclusivas para Depor.

Morando evitó confirmar su próximo destino, aunque reconoció que analiza múltiples propuestas fuera del Perú. Entre las alternativas aparecen opciones en Brasil y Europa, lo que marcaría un salto importante en su carrera profesional.

“¿El destino es Fluminense? Aún no sé, estamos hablando, pero todavía no sé porque hay otras ofertas”, comentó. Además, dejó entrever la posibilidad del fútbol europeo: “Sí (Europa), quizás, son todas de crecimiento personal, pero no hay nada cerrado todavía”.

El entrenador insistió en que su prioridad inmediata será otro desafío: integrarse a la selección argentina.

Cenaida Uribe apostó por Facundo Morando para tomar las riendas del equipo tras la salida de Paulo Milagres. (Foto: @AlianzaLimaVB)

Selección argentina, un nuevo reto

Mientras define su futuro a nivel de clubes, Morando confirmó que su siguiente paso será viajar a Buenos Aires para iniciar trabajos con la selección de su país.

“No sé cuál es mi destino en el futuro, todavía no lo sé. Estamos hablando, hay posibilidades, pero todavía no sé. Hoy el destino es Buenos Aires y selección argentina”, explicó.

Alianza Lima respalda su decisión

Desde el club blanquiazul, la salida del técnico fue confirmada por Cenaida Uribe, jefa de equipo, quien explicó que la decisión responde a un crecimiento profesional previamente conversado.

Facundo Morando, tricampeón con @AlianzaLimaVB, en exclusiva: "El año que viene ya no voy a estar para el club, pero siempre estaré a disposición para lo que se necesite y espero que el algún momento haya una segunda vuelta. (¿El destino es Fluminense?) Aún no sé, estamos… pic.twitter.com/OGvkG0Ydko — Gianina González 🇵🇪 (@gianinag15) May 5, 2026

“Obviamente, por decisiones personales y por un crecimiento personal y profesional, lo entendemos. Esto lo habíamos conversado hace tiempo, pero, obviamente, teníamos que terminar el campeonato”, señaló.

Uribe también resaltó el impacto positivo del argentino en el equipo: “Fue muy importante el aporte que ha dado él. Lo que ha hecho con las jugadoras ha sido muy importante. Tiene otra manera de trabajar en comparación a otros técnicos, pero a nosotros nos ha resultado y estamos muy contentos”.

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