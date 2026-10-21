Fernanda Tomé jugará en Deportivo Soan: qué pasó con su club en Maldivas y cuándo llegará al Perú. Foto: Instagram
Fernanda Tomé jugará en Deportivo Soan: qué pasó con su club en Maldivas y cuándo llegará al Perú. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Fernanda Tomé, conocida como ‘Tomezinha’, regresará a la Liga Peruana de Vóley para disputar la temporada 2026/27 con Deportivo Soan. La atacante brasileña, que tuvo un reciente paso por la Universidad San Martín, se convirtió en una de las protagonistas del mercado de fichajes tras conocerse el interés del conjunto de Puente Piedra por incorporarla a su plantel. La comunicadora Daniella Fernández confirmó en el programa De Una que la operación se había concretado: “Fernanda Tomé ya firmó su contrato con Deportivo Soan”.

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