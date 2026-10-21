Fernanda Tomé, conocida como ‘Tomezinha’, regresará a la Liga Peruana de Vóley para disputar la temporada 2026/27 con Deportivo Soan. La atacante brasileña, que tuvo un reciente paso por la Universidad San Martín, se convirtió en una de las protagonistas del mercado de fichajes tras conocerse el interés del conjunto de Puente Piedra por incorporarla a su plantel. La comunicadora Daniella Fernández confirmó en el programa De Una que la operación se había concretado: “Fernanda Tomé ya firmó su contrato con Deportivo Soan”.

El interés del club tomó fuerza después de una transmisión en vivo de TikTok en la que participaron las jugadoras de Soan Liana Torres y Camila Pineda. Posteriormente, surgieron informaciones sobre las negociaciones y el acuerdo con la voleibolista brasileña. Sandra Rodríguez, exjugadora y comentarista, también se refirió a su llegada durante el programa Ataque Cruzado: “Tomé parece que está confirmada en Soan. Ya acaba [el torneo], creo que dura una semana más y viene. 90% asegurado, no puedo decir más”.

Uno de los factores que explicaría su incorporación es la salida de Milena Vilela, también brasileña, quien dejó Deportivo Soan sin llegar a debutar en la Liga Peruana de Vóley. Aunque no se ha precisado el motivo de su partida, la llegada de Tomé representa una alternativa para reforzar el ataque del equipo dirigido por Vinícius Fernandes.

El presente de ‘Tomezinha’ en Maldivas

Antes de concretar su regreso al Perú, Fernanda Tomé viene compitiendo con el MTCC Volleyball Team de Maldivas, una nueva experiencia internacional en su carrera. Tras dejar la Universidad San Martín, la brasileña jugó en Bolivia, donde defendió a un club denominado San Martín y consiguió el título de la máxima categoría del vóley de ese país.

Posteriormente, se incorporó al equipo de Maldivas, luego de acumular experiencia en ligas de Indonesia, Israel y Tailandia. Durante su actual etapa, la jugadora obtuvo dos reconocimientos como mejor jugadora del partido, resultados que reflejan su participación en la competencia antes de afrontar un nuevo desafío en el vóley peruano.

Fernanda Tomé tiene nuevo equipo para la Liga Peruana de Vóley: el cambio que aceleró su llegada a Soan. Foto: Instagram

¿Cuándo debutará Fernanda Tomé con Deportivo Soan?

De acuerdo con la información difundida por el periodista deportivo Julio Peña, Tomé finalizará su participación en el torneo de Maldivas el 1 de noviembre, fecha a partir de la cual podrá trasladarse para incorporarse a Deportivo Soan. Por ese motivo, la brasileña se perdería las primeras jornadas de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Su debut está previsto para la cuarta fecha, cuando el conjunto de Puente Piedra se enfrente a Olva Latino. La atacante llegaría con ritmo de competencia y experiencia internacional para contribuir a los objetivos de su nuevo equipo. Además, su contrato se extendería hasta el final de la temporada 2026/27, en lo que sería su cuarta campaña en el vóley peruano tras sus tres temporadas con la Universidad San Martín.

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