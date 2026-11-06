La segunda jornada del campeonato se disputará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre. Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Géminis en uno de los duelo más atractivos del fin de semana. (Facebook)
La segunda jornada del campeonato se disputará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre. Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Géminis en uno de los duelo más atractivos del fin de semana. (Facebook)
Por Redacción EC

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 continúa su camino con la tercera fecha de la Fase 1. Luego de tres jornadas de intensidad, los 12 equipos participantes volverán a la cancha este fin de semana con el objetivo de sumar puntos en la lucha por el título nacional.

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