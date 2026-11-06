La Liga Peruana de Vóley 2026/27 continúa su camino con la tercera fecha de la Fase 1. Luego de tres jornadas de intensidad, los 12 equipos participantes volverán a la cancha este fin de semana con el objetivo de sumar puntos en la lucha por el título nacional.

Todos los partidos se disputarán en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes y podrán verse en vivo por Latina Televisión, a través de su señal abierta. Los aficionados también tendrán la opción de seguir los encuentros mediante la página web y la aplicación del canal. Asimismo, la transmisión estará disponible en el canal de Facebook de la Liga Peruana de Vóley y en el canal de YouTube de la Federación Peruana de Vóley.

La cuarta jornada será una nueva oportunidad para que los principales aspirantes al campeonato consoliden su arranque. Alianza Lima tendrá una exigente prueba ante Deportivo Géminis, mientras que Universitario y San Martín intentarán prolongar las buenas sensaciones de su debut. Con seis partidos programados, la competencia empieza a tomar ritmo en una temporada que reúne a 12 equipos y que promete una intensa disputa por el título.

Sábado 7 de noviembre

2:45 p.m. | Deportivo Soan vs. Olva Latino

5:00 p.m. | USMP vs. Deportivo Wanka

7:00 p.m. | Universitario vs. Rebaza Acosta

Domingo 8 de noviembre

2:15 p.m. | Selección Peruana Sub-19 vs. Regatas Lima

4:30 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs. Club Atlético Atenea

6:30 p.m. | Alianza Lima vs. Deportivo Géminis